Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Испания достигла соглашения с Великобританией по Гибралтару 

Прайм и ещё 3 38 минут назад
Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару
Фото: Reuters
Испании и Великобритании удалось согласовать вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара и избежать "жесткого Brexit" на этой заморской британской территории, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

"Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара", — заявила глава испанского МИД на пресс-конференции.

По ее словам, соглашение позволяет "применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта".

"Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить "забор" между двумя территориями", — заявила министр.

"Мы устраняем барьеры, чтобы строить зону общего процветания", — добавила она.

Представители Британии и Европейской комиссии 24 декабря достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области торговли. 30 декабря палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект, условия которого вступят в действие с 1 января. Теперь он направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента, после его одобрения он должен быть подписан королевой Елизаветой II.
Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, который планирует это сделать в марте следующего года. Вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара в соглашение между ЕС и Великобританией не включен и обсуждался Мадридом и Лондоном отдельно.
Видео дня. Машинист достал человека из-под поезда метро
Прайм: последние новости
Коронавирус-мутант: добьет ли он мировую экономику Коронавирус-мутант: добьет ли он мировую экономику В Раде отказ от российской вакцины сочли "уничтожением народа" В Раде отказ от российской вакцины сочли "уничтожением народа" На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения
Комментарии 1
В мире , Елизавета II , Парламент Великобритании , МИД , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Гибралтар , Испания , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
00:29
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
Происшествия Новости Москвы
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
00:29
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
Происшествия
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
02:00
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
Происшествия
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
01:01
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть