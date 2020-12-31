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Меркель рассказала, когда сделает прививку от COVID-19 

RT на русском и ещё 1 18 минут назад
Меркель рассказала, когда сделает прививку от COVID-19
Фото: globallookpress.com
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении к гражданам рассказала, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Она отметила, что «каждый день становится всё больше (вакцинированных), шаг за шагом дойдет до других возрастных и профессиональных групп — а далее уже все, кто захочет».

«Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь», — цитирует РИА Новости Меркель.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал о ходе вакцинации населения от коронавируса в стране.
Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.
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В мире , Ангела Меркель , Йенс Шпан , Сергей Колесников , Госдума , РАН , РИА Новости , Германия
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