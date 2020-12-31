Меркель рассказала, когда сделает прививку от COVID-19 

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении к гражданам рассказала, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Она отметила, что «каждый день становится всё больше (вакцинированных), шаг за шагом дойдет до других возрастных и профессиональных групп — а далее уже все, кто захочет».

«Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь», — цитирует РИА Новости Меркель.