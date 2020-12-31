Пять мутаций коронавируса обнаружены на Украине 

Украинский Минздрав сообщил о пяти мутациях коронавируса, зафиксированных в стране. Все они, по данным ведомства, входят в глобальную генетическую линию В, пришедшую на запад из Китая

Мутации, которая была найдена в Великобритании , на Украине нет. Образцы из девяти регионов Украины — Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей были отправлены в Великобританию, пишут «Известия».

Геном коронавируса из образцов был расшифрован в апреле, после чего появилась возможность отслеживать мутации. В результате в стране были обнаружены пять вариантов коронавируса: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.

Штамм В1 относится к самой многочисленной группе вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Италии. Вирус типа В1.1.1 есть на территории стран ЕС и Великобритании. Штамм В1.5 — тоже многочисленная группа вирусов, которая циркулирует на территории Европы и происходит из Испании. Группа В2 встречается на шести континентах в более 57 странах мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Министерство здравоохранения выполнило задание главы государства, сумев договориться с поставщиком вакцины.