Президент Молдавии назвала условие для визита в Россию 

По словам президента, поездка позволила бы обсудить различные вопросы.

"Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке", — отметила Санду.

Она уточнила, что в следующем месяце посетит с официальным визитом Киев , после чего направится в Брюссель

Санду стала президентом Молдавии по итогам второго тура прямых выборов. По информации ЦИК, она получила поддержку 57,75 процента проголосовавших граждан республики.

Во время президентской кампании Санду заявляла, что выбирает европейский путь развития Молдавии. При этом она пообещала, что намерена развивать отношения со всеми стратегическими партнерами республики, включая Россию. Сотрудничество, по ее словам, должно идти на основе национальных интересов Молдавии.