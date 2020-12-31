Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пациент в Швейцарии умер после прививки вакциной Pfizer 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
В Швейцарии пациент умер после прививки вакциной Pfizer. Об этом сообщается на сайте швейцарского надзорного органа за рынком лекарств (Swissmedic).
Уточняется, что 91-летний мужчина скончался через несколько дней после вакцинации. По сообщениям властей, у пациента были серьезные заболевания, которые, скорее всего, стали причиной естественной смерти. Подчеркивается, что наличие связи между прививкой и летальным исходом очень маловероятно.
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Швейцарии 23 декабря. Единственной одобренной к использованию в стране вакциной является средство компании Pfizer.
Вечерняя Москва: последние новости
Более 536 тысяч человек в мире заболели COVID-19 за сутки Более 536 тысяч человек в мире заболели COVID-19 за сутки Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в Евросоюз и НАТО Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в Евросоюз и НАТО В СНБО раскритиковали идею Зеленского мобилизовать все население для войны с Россией В СНБО раскритиковали идею Зеленского мобилизовать все население для войны с Россией
В мире , Видео , Pfizer , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение