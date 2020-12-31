Пациент в Швейцарии умер после прививки вакциной Pfizer 

Швейцарии пациент умер после прививки вакциной Pfizer. Об этом сообщается на сайте швейцарского надзорного органа за рынком лекарств (Swissmedic).

Уточняется, что 91-летний мужчина скончался через несколько дней после вакцинации. По сообщениям властей, у пациента были серьезные заболевания, которые, скорее всего, стали причиной естественной смерти. Подчеркивается, что наличие связи между прививкой и летальным исходом очень маловероятно.