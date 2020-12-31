Пал последний оплот: В Монголии зафиксирована первая смерть от COVID

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В Монголии зафиксирована первая с начала пандемии смерть от COVID-19, передаёт агентство Синьхуа, передает сайт "Аргументы и факты".

Скончалась 76-летняя женщина, лечившаяся в одном из медицинских учреждений Улан-Батора.

Сообщается, что главными заболеваниями пациентки были слабость грудных мышц, серьёзная респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое давление, а также диабет и хронический гепатит С.

Коронавирус обозначен как сопутствующее заболевание. Всего в Монголии с начала эпидемии зарегистрировали 1195 фактов заражения COVID-19, 824 пациента выздоровели.