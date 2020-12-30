Вакцину AstraZeneca в США могут одобрить в апреле 

"Как вам известно, здесь, в США, эта вакцина находится на третьем этапе испытаний. Если все будет идти хорошо, мы прогнозируем, что экстренное разрешение на использование [препарата] может быть выдано где-то в начале апреля", — сказал Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе "Операция "Невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины.