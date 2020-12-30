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Вакцину AstraZeneca в США могут одобрить в апреле 

ТАСС 2 часа назад
Вакцину AstraZeneca в США могут одобрить в апреле
Фото: РИА Новости
Вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, могут одобрить в США в апреле. Такую оценку представил в среду на брифинге американский иммунолог Монсеф Слауи.

"Как вам известно, здесь, в США, эта вакцина находится на третьем этапе испытаний. Если все будет идти хорошо, мы прогнозируем, что  экстренное разрешение на использование [препарата] может быть выдано где-то в начале апреля", — сказал Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе "Операция "Невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины.

По мнению иммунолога, вакцину от компании Johnson & Johnson Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США может одобрить в первой половине февраля.
Ранее независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании первым в мире одобрило применение вакцины AstraZeneca.
В настоящее время жителей США прививают от коронавируса официально одобренными к применению препаратами, разработанными американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также американской компанией Moderna. Министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар ранее в этом месяце выразил надежду на то, что до конца декабря порядка 20 млн американцев получат эти вакцины, а к концу января число вакцинированных составит 50 млн
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Комментарии
В мире , Алекс Азар , Минздрав РФ , Pfizer , Johnson & Johnson , США
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