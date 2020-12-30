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В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек
Фото: РИА Новости
После схода оползня в области Румерике недалеко от норвежского Осло эвакуированы около 1,5 тыс. жителей, сметены порядка 15 домов, судьба 12 человек неизвестна, сообщила телерадиокомпания NRK.
Мощный оползень из глинистого плавуна сошел в ночь на среду в области Румерике к северо-востоку от Осло. Под него попали несколько домов, жителей пришлось эвакуировать, однако судьба нескольких человек остается неизвестной, передает РИА «Новости».
В среду днем на место ЧП приехала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заверила, что всем, кто пострадал в результате этой природной катастрофы и остался без жилья, будет оказана помощь.
Утром шла речь про 26 человек, местонахождение которых было неизвестно после оползня, однако к вечеру их число сократилось до 12 — это люди, которые проживали в домах, попавших под оползень.

«Мы ищем выживших, не погибших. Медицинские эксперты консультируют нас относительно температуры и того, насколько долго люди могут оставаться в живых в такой ситуации, и когда мы можем начинать искать погибших», — приводятся в сообщении слова представителя полиции Рогера Петтерсена.

Поиски выживших ведутся с вертолета, поскольку находиться в зоне оползня пока опасно. Сходом ночного оползня трагедия не ограничилась, днем стало известно, что существует опасность схода новых потоков, еще несколько домов были снесены оползнем, однако жители их к этому моменту уже покинули.
На помощь норвежским спасателям выдвинулись шведские коллеги из Гетеборга — это специалисты, которые знакомы с данными видами ЧП.
В июне дома на мысе Кракнесет на севере Норвегии снес в море оползень шириной 600 метров.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Эрна Сульберг , РИА Новости , Норвегия , Осло
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