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Арабская коалиция заявила о сбитом беспилотнике хуситов в Адене 

РИА Новости 3 часа назад
Арабская коалиция заявила о сбитом беспилотнике хуситов в Адене
Фото: © REUTERS / Fawaz Salman
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что ей удалось сбить запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) по правительственному дворцу в Адене начиненный взрывчаткой беспилотник, передал телеканал Sky News Arabia заявление коалиции.

"Выпущенный хуситами с целью поразить правительственный дворец Аль-Маашик в Адене начиненный взрывчаткой беспилотник был сбит и уничтожен силами коалиции", — отмечается в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве в районе дворца Аль-Маашик, куда переместилось новое правительство Йемена после обстрела аэропорта Адена после его прибытия на юг Йемена из Саудовской Аравии, где кабинет министров принес присягу перед президентом Йемена несколько дней назад. В его состав согласно договоренностям между властями и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена вошли пять министров-южан.
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В мире , Sky News , Reuters , Аден , Йемен , Саудовская Аравия
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