Арабская коалиция заявила о сбитом беспилотнике хуситов в Адене 

"Выпущенный хуситами с целью поразить правительственный дворец Аль-Маашик в Адене начиненный взрывчаткой беспилотник был сбит и уничтожен силами коалиции", — отмечается в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве в районе дворца Аль-Маашик, куда переместилось новое правительство Йемена после обстрела аэропорта Адена после его прибытия на юг Йемена из Саудовской Аравии, где кабинет министров принес присягу перед президентом Йемена несколько дней назад. В его состав согласно договоренностям между властями и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена вошли пять министров-южан.