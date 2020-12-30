Арабская коалиция заявила о сбитом беспилотнике хуситов в Адене 

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что ей удалось сбить запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) по правительственному дворцу в Адене начиненный взрывчаткой беспилотник, передал телеканал Sky News Arabia заявление коалиции.
"Выпущенный хуситами с целью поразить правительственный дворец Аль-Маашик в Адене начиненный взрывчаткой беспилотник был сбит и уничтожен силами коалиции", — отмечается в сообщении.
Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве в районе дворца Аль-Маашик, куда переместилось новое правительство Йемена после обстрела аэропорта Адена после его прибытия на юг Йемена из Саудовской Аравии, где кабинет министров принес присягу перед президентом Йемена несколько дней назад. В его состав согласно договоренностям между властями и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена вошли пять министров-южан.