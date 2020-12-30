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Власти Германии хотят продлить карантин 

News.ru 44 минуты назад
Власти Германии хотят продлить карантин
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Ведомство федерального канцлера Германии и власти регионов страны собираются продлить действующие в настоящий момент карантинные меры. Такое решение обсуждалось в ходе совещания ведомства Ангелы Меркель и канцелярий премьер-министров федеральных земель.
Рассматривается вопрос о продлении локдауна «на две-три недели», то есть до 24 или 31 января, передаёт Bild.
При этом правительство и региональные власти не достигли соглашения о режиме работы школ. Федеральные власти требуют оставить школы закрытыми, но не все земли готовы поддержать эту идею.
Кроме того, ведомство канцлера и местные власти спорят о мерах поддержки предпринимателей, в первую очередь гостиничного бизнеса.
До 10 января в Германии действует жёсткий локдаун из-за высоких темпов распространения COVID-19. Не работают все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений, ёлочных базаров. Власти также запретили продажу пиротехники и алкоголя на улицах. Школьники находятся на каникулах или на дистанционном обучении. Федеральные земли могут ужесточить действующие меры в случае серьёзного роста заболеваемости. Встречаться могут только группы не более пяти человек,
Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил за продление ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По его словам, страна пока далека от удовлетворительных показателей заболеваемости, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Йенс Шпан , Почта России , Bild , Германия
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