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В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки 

РИА Новости 1 час назад
В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 201 тысячу, скончались 3725 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 201 555 новых случаев заражения COVID-19.
Ранее в декабре университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 338 тысяч заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , США
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