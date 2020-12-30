При нападении боевиков в аэропорту Йемена погибли 27 человек 

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По меньшей мере 27 человек стали жертвами атаки на международный аэропорт Адена Йемене в среду, 30 декабря. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя правительства страны.

По словам источника, в результате трех взрывов десятки человек получили ранения.

Отмечается, что нападавшие намеревались убить министров нового правительства Йемена, которые прибыли 30 декабря в аэропорт Адена. В службе безопасности страны предположили, что во время атак использовались минометные снаряды, сообщает телеканал.

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик назвал произошедшее терактом и заявил, что эти нападения — часть войны с йеменским государством.