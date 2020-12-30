Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

При нападении боевиков в аэропорту Йемена погибли 27 человек 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
При нападении боевиков в аэропорту Йемена погибли 27 человек
Фото: Газета.Ru
По меньшей мере 27 человек стали жертвами атаки на международный аэропорт Адена в Йемене в среду, 30 декабря. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя правительства страны.
По словам источника, в результате трех взрывов десятки человек получили ранения.
Отмечается, что нападавшие намеревались убить министров нового правительства Йемена, которые прибыли 30 декабря в аэропорт Адена. В службе безопасности страны предположили, что во время атак использовались минометные снаряды, сообщает телеканал.
Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик назвал произошедшее терактом и заявил, что эти нападения — часть войны с йеменским государством.
Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря 2020 года в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре прошлого года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Газета.Ru: последние новости
Тихановская считает, что протесты в Белоруссии не "сдулись" Тихановская считает, что протесты в Белоруссии не "сдулись" Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на границе США и Мексики Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на границе США и Мексики Умер актер Маркус Д'Амико Умер актер Маркус Д'Амико
Комментарии
В мире , Происшествия , Мансур Хади , Абдель Малик , Аден , Йемен , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
00:05
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
Общество
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
00:09
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение