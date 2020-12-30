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Москва

Эксперт предрек массовое возвращение эмигрантов в РФ из США и Европы 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперт предрек массовое возвращение эмигрантов в РФ из США и Европы
Фото: ТАСС
Соотечественники бегут на родину из США, скоро россияне также начнут возвращаться из Великобритании и стран Западной Европы, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» экономист Михаил Хазин. По его словам, обстановка за рубежом в 2021 году окажется настолько невыносимой, что в Россию потянутся эмигранты.
Хазин подчеркнул, что западная экономика сильнее пострадала от пандемии коронавируса, чем российская. При этом ситуация в США и европейских странах продолжит ухудшаться. В 2021 году, по его словам, кризис обострится до предела.

«То, что там (за границей) начнётся в ближайшее время, уже началось, будет настолько ужасно, что будет обратный поток (эмигрантов в Россию)», — подчеркнул Хазин.

По его словам, в настоящее время россияне уже покидают США. На очереди — соотечественники, еще пока живущие в Великобритании и странах Западной Европы. На данный момент, отметил экономист, еще бытует мнение, что за рубежом «можно жить».

«Очень скоро оно будет развеяно. Я думаю, что люди, скорее, побегут обратно», — отметил эксперт.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор экономических наук Валентина Катасонова заявила, что доллар в будущем ждет полное обесценивание. По ее словам, долгие годы валюта США была ничем не обеспечена, а пандемия коронавируса и мировой экономический кризис вынуждают Федеральную резервную систему печатать огромные объемы новых денег. Прямым следствием того, что доллар полностью обесценится, станет обвал всей долларовой пирамиды долгов, схлопывание пузыря на фондовом рынке и срыв всего мира в глобальную депрессию, уверена доктор экономических наук.
О скором падении доллара также писал экономист Михаил Делягин. По его мнению, американской нацвалюте грозит удешевление на треть к основным мировым валютам. Он считает, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
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В мире , Михаил Хазин , Михаил Делягин , ФРС , Радиостанция "Говорит Москва"
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