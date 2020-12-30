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Украина договорилась о получении китайской вакцины от коронавируса 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса
Фото: РИА Новости
Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что украинская сторона договорилась о получении 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведённой китайской компанией Sinovac Biotech.

«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского Министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech», — говорится в сообщении.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации препарата в Китае или ряде таких стран, как США, Канада, Израиль, Индия и т.д.
Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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