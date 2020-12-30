Украина пообещала сделать тему Крыму адской для России в 2021 году

Тема Крыма в настоящее время для Россия «священна», а должна стать «адской», заявил министр иностранных дел Украины Дмирий Кулеба. Он пообещал создать невыносимые условия для Москвы уже в 2021 году, сообщает ТАСС

Глава МИД подчеркнул, что каждый житель полуострова должен знать о том, что рано или поздно в Симферополе будет поднят украинский флаг. Цели украинские власти планируют достичь главным образом при помощи международной платформы, которая будет запущена для обсуждения текущего «крымского» вопроса. О площадке ранее рассказывал президент Украины Владимир Зеленский

В октябре он заявил, что обсуждение «деоккупации» полуострова уже проходит в международном формате: с участием стран Евросоюза , Великобритании, Канады и Турции. Проект назвали «Крымская платформа», и к нему многие уже выразили готовность присоединиться, отметил тогда глава государства.

Кулеба подтвердил, что работа над созданием площадки продолжается, при этом не назвал страны, с которыми, по его словам, в данный момент активно идут переговоры.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», — резюмировал министр.