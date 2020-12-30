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Москва

«Тема Крыма должна быть адской для России»: Украина пригрозила РФ 

Павел Тиунов 56 минут назад
Украина пообещала сделать тему Крыму адской для России в 2021 году
Фото: ТАСС
Тема Крыма в настоящее время для Россия «священна», а должна стать «адской», заявил министр иностранных дел Украины Дмирий Кулеба. Он пообещал создать невыносимые условия для Москвы уже в 2021 году, сообщает ТАСС
Глава МИД подчеркнул, что каждый житель полуострова должен знать о том, что рано или поздно в Симферополе будет поднят украинский флаг. Цели украинские власти планируют достичь главным образом при помощи международной платформы, которая будет запущена для обсуждения текущего «крымского» вопроса. О площадке ранее рассказывал президент Украины Владимир Зеленский.
В октябре он заявил, что обсуждение «деоккупации» полуострова уже проходит в международном формате: с участием стран Евросоюза, Великобритании, Канады и Турции. Проект назвали «Крымская платформа», и к нему многие уже выразили готовность присоединиться, отметил тогда глава государства.
Кулеба подтвердил, что работа над созданием площадки продолжается, при этом не назвал страны, с которыми, по его словам, в данный момент активно идут переговоры.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», — резюмировал министр.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что украинские власти заболели «крымской чесоткой», постоянно мечтая о возвращении полуострова. Аналитик назвал эффективный способ избавиться от болезни. По его словам, «болячка пропадёт, когда Украина полноценно вступит в состав России».
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Комментарии
В мире , Виктор Баранец , Владимир Зеленский , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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