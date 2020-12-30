Победитель президентских выборов в США демократ Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр , на тему вакцинации от коронавируса допустил забавную оговорку. Он случайно назвал своего заместителя Камалу Харрис «избранным президентом».

Я сделал прививку, чтобы повысить доверие общества к вакцине. Избранная президент Харрис сделала то же самое по такой же причине, — заявил 78-летний Байден.

После победы Байдена на выборах президента Камала Харрис получила кресло вице-президента, став первой женщиной на этом посту. Впрочем, по мнению ряда специалистов, оговорка Байдена вполне может стать пророческой, передаёт «Политика сегодня». Ещё в ходе предвыборных баталий эксперты отмечали, что демократ рискует не отработать свой президентский срок полностью в силу возраста. И в этом случае, согласно Конституции, его место займёт именно Харрис — тогда она станет первой в истории женщиной — президентом США.

На выборах Байден одержал победу над действующим главой Белого дома республиканцем Дональдом Трампом , который, кстати, являлся рекордсменом — в 2016 году он стал самым пожилым президентом в истории. На момент избрания ему было 70 лет. Конгресс должен утвердить результаты голосования 6 января 2021 года, а на 20 января запланирована инаугурация нового американского лидера.

Одним из аргументов Байдена против Трампа в ходе дебатов была катастрофическая ситуация с коронавирусом — США с большим отрывом удерживают первое место в мире как по заболеваемости, так и по смертности. И публичную прививку эксперты расценивают как намерение Байдена заверить граждан, что он сделает всё, чтобы избавить страну от коронавирусной угрозы.

Что касается Харрис, она, как писал NEWS.ru, прошла вакцинацию в прямом эфире, как и ряд других американских политиков. Она подчеркнула, что доверяет учёным, разработавшим препарат.