Причиной взрывов в аэропорту Адена стал ракетный обстрел

Аэропорт в Адене на юге Йемена в момент прибытия нового правительства Йемена из Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил РИА Новости военный источник.
"Причиной взрывов в аэропорту Йемена стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов", — отметил источник.
В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил, что звук беспилотников был слышен над аэропортом Адена до взрывов.
С обвинениями в адрес хуситов в обстреле аэропорта Адена также выступил министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни.
Ранее в районе зала прилетов аэропорта Адена произошло несколько мощных взрывов в момент прибытия туда из Эр-Рияда членов нового правительства, которое было назначено президентом Абд Раббу Мансуром Хади 18 декабря. В состав правительства, сформированного по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан. Как сообщил РИА Новости местный источник в провинции Аден, министры не пострадали, так как в момент взрыва находились в самолете, позднее их перевезли в правительственный дворец, здание аэропорта и прилегающая к нему местность были оцеплены силами безопасности.