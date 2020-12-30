Причиной взрывов в аэропорту Адена стал ракетный обстрел

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"Причиной взрывов в аэропорту Йемена стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов", — отметил источник.

В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил, что звук беспилотников был слышен над аэропортом Адена до взрывов.

С обвинениями в адрес хуситов в обстреле аэропорта Адена также выступил министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни.