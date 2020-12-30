Украинский политолог допустил импичмент Зеленского 

Все новости на карте

Заявление Конституционного суда Украины о выходе президента страны Владимира Зеленского за пределы полномочий в будущем может стать основанием для импичмента и возбуждения уголовного дела против главы государства, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я думаю, что заявление КС — это бомба замедленного действия под президента", — отметил эксперт.

Он пояснил, что при текущем раскладе сил в парламенте запуск процедуры импичмента невозможен, однако при изменении ситуации в будущем "историю" с заявлением КС могут вспомнить.

"В будущем это основания для импичмента и уголовного производства в отношении Зеленского", — заявил Бортник.

Ранее конституционный суд Украины счел неконституционным указ президента страны Владимира Зеленского об отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого. По мнению суда, глава государства вышел за пределы своих полномочий и нарушил статьи конституции страны.