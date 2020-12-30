Папа Римский пропустил новогоднюю службу из-за недомогания 

Папа Римский Франциск не возглавил новогоднюю службу в соборе Святого Петра из-за болей в спине и ногах. Как сообщает в четверг служба печати Святого престола , вместо понтифика вечернюю службу провел декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре.

Он прочитал папскую проповедь, в которой выражается благодарность всем медикам, медсестрам, добровольцам, стоящим на первых рубежах борьбы с пандемией коронавируса. Как уточнили в службе печати, возглавить традиционную службу 84-летнему Франциску помешало обострение болей в связи с воспалением седалищного нерва.

Понтифик не будет возглавлять и праздничную службу 1 января, однако выступит с традиционной проповедью. Она будет передана в стриминге из зала библиотеки Апостольского дворца в связи с действующим в Италии строгим карантином, не позволяющим собираться на площадях. При этом допускается поход в церковь на службы. В соборе Святого Петра число участников месс значительно ограничено. Вечернюю службу посетили мэр Рима Вирджиния Раджи и несколько представителей правительства, уточняет агентство ANSA

Из околоватиканских кругов просочились слухи о простуде Франциска, однако официально эта информация не подтверждается. Ранее источники в Ватикане сообщали, что Папа Римский сдавал тест на коронавирус после того, как у двух близких к понтифику кардиналов было выявлено заболевание, вызываемое коронавирусом.