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Папа Римский пропустил новогоднюю службу из-за недомогания 

ТАСС и ещё 3 30 декабря 2020
Папа Римский пропустил новогоднюю службу из-за недомогания
Фото: Reuters
Папа Римский Франциск не возглавил новогоднюю службу в соборе Святого Петра из-за болей в спине и ногах. Как сообщает в четверг служба печати Святого престола, вместо понтифика вечернюю службу провел декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре.
Он прочитал папскую проповедь, в которой выражается благодарность всем медикам, медсестрам, добровольцам, стоящим на первых рубежах борьбы с пандемией коронавируса. Как уточнили в службе печати, возглавить традиционную службу 84-летнему Франциску помешало обострение болей в связи с воспалением седалищного нерва.
Понтифик не будет возглавлять и праздничную службу 1 января, однако выступит с традиционной проповедью. Она будет передана в стриминге из зала библиотеки Апостольского дворца в связи с действующим в Италии строгим карантином, не позволяющим собираться на площадях. При этом допускается поход в церковь на службы. В соборе Святого Петра число участников месс значительно ограничено. Вечернюю службу посетили мэр Рима Вирджиния Раджи и несколько представителей правительства, уточняет агентство ANSA.
Из околоватиканских кругов просочились слухи о простуде Франциска, однако официально эта информация не подтверждается. Ранее источники в Ватикане сообщали, что Папа Римский сдавал тест на коронавирус после того, как у двух близких к понтифику кардиналов было выявлено заболевание, вызываемое коронавирусом.
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В мире , Comedy Club , Вирджиния Раджи , ФРАНЦИСК , Ватикан , Италия , Москва
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