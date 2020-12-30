Обзор иноСМИ: Александра Вонга обвинили в насилии над трансгендерами 

Разыграет ли Путин китайскую карту

Автор книг по военной истории Джозеф Микаллеф в своем материале для Military.com напомнил о «китайской карте», разыгранной президентом США Ричардом Никсоном . В 1972-м он посетил Китай : официальный визит, который готовили несколько лет, ознаменовал возобновление прямых дипломатических контактов между странами после почти четверти века изоляции.

С помощью Китая США хотели получить больше рычагов влияния на СССР, чья власть усиливалась по всему миру. Полвека спустя Китай и США стали главными противниками, они ведут военное, экономическое и технологическое соревнование. Экономически современная Россия гораздо слабее США и Китая, но ее армия сильна. «Попытается ли Путин разыграть свою собственную „китайскую карту“, чтобы найти рычаги воздействия на США?» — задался вопросом Микаллеф. Он обратил внимание, что недавно российский президент заявил о возможном военном союзе с КНР.

Катастрофа с долгом Украины

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что на Украине начали раздаваться призывы к отказу от выплаты долгов, которые могут привести к катастрофе. Как сообщает «Новое время», в Счетной палате заявили, что треть бюджета страны уходит на выплату долгов, но Фурса назвал эти утверждения ложью: старые кредиты погашаются за счет новых кредитов, а не за счет бюджета.

«Что произойдет, если вы не отдадите долги? Очень просто — не дадут новые кредиты. Вы же в дефолте. Таким деньги не дают», — подчеркнул банкир.

Он отметил, что в то же время Украине приходится ежегодно занимать и на финансирование дефицита бюджета. Фурса подчеркнул, что украинцы должны не избегать выплаты долга, а начать жить по средствам.

Пять лет за ушанку и ничего за нацизм

Во львовском кафе задержали 19-летнего киевлянина в шапке-ушанке с кокардой советского образца. Как сообщает Strana.ua, у молодого человека изъяли головной убор, а затем завели дело об изготовлении, распространении и пропаганде тоталитарных режимов (до пяти лет тюрьмы).

Издание отмечает, что эта статья еще ни разу не сработала против нацистской символики, по ней судили только «за коммунизм». Хотя примеров демонстрации нацистской символики достаточно: украинские радикалы маршируют с ней по улицам и публикуют фото в соцсетях, кроме того, в стране до сих пор не запрещена символика дивизии СС «Галичина».

Испания начнет вести реестр отказавшихся от вакцины

Испания начнет вести учет граждан, отказавшихся от прививки против коронавируса, и поделится этой информацией с властями других стран Евросоюза . Об этом сообщает Fox News со ссылкой на испанское министерство здравоохранения.

Реестр не будет публичным, заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья. Работодатели не будут иметь к нему доступа. По его словам, список решили составить для того, чтобы избежать ошибок и дать каждому человеку возможность пройти вакцинацию. В реестре будет указано, по какой причине человек отказался от прививки.

Александра Вонга обвинили в насилии над трансгендерами

Американского дизайнера Александра Вонга обвинили в сексуальном насилии над мужчинами и трансгендерными людьми сообщает WWD. Анонимные обвинители утверждают, что Вонг подмешивал в их напитки наркотики и пользовался их состоянием.

Представители Вонга отказалась от комментариев. Адвокат дизайнера Харли Левин, который в прошлом работал с Вонгом по делам об интеллектуальной собственности, предостерег от поспешных обвинений. «Я не слышал о том, чтобы он, так сказать, переступал черту. Я знаю, что он очень хороший, чуткий, заботливый человек», — подчеркнул адвокат.