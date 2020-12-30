Байден заявил об отставании США по темпам вакцинации 

Избранный президент США Джо Байден посетовал на то, что кампания по вакцинации населения страны от COVID-19 продвигается слишком медленно. По его словам, при нынешних темпах на то, чтобы привить всех американцев, потребуются годы.

Байден отметил, что даже в случае наращивания производства и ускорения вакцинации на прививку большинства населения страны уйдут месяцы. При этом улучшения эпидемиологической ситуации не предвидится в течение ближайших месяцев.

Дела станут хуже, прежде чем стать лучше. Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле. Мы можем не увидеть улучшения до марта, — цитирует политика телеканал «360».

США продолжают лидировать по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии в стране зафиксировано 19,5 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 338,6 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что 26 декабря в США был зарегистрирован случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, созданную компанией Moderna. Двумя днями ранее медработник из Нью-Йорка получил анафилактический шок после вакцинации. По словам чиновников, это первый случай такой реакции на препарат Pfizer.