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В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer 

РИА Новости 57 минут назад
Медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer, сообщает телеканал ABC 10News.
Ранее 18 декабря 45-летний мужчина, работающий в отделениях интенсивной терапии двух местных больниц, сообщил в Facebook, что привился от COVID-19. Он заявил телеканалу, что после прививки ощущал боль в руке в течение дня, но других побочных эффектов не последовало.
Через шесть дней в канун Рождества после работы с больными COVID-19 мужчина почувствовал себя плохо. У него появился озноб, боль в мышцах и суставах. После праздника он решил сдать анализ на коронавирус, который оказался положительным. В настоящее время его состояние улучшилось.

"В этом нет ничего неожиданного. Если просмотреть цифры, это как раз то, чего мы ожидаем, если кто-то подвергся воздействию", — заявил специалист по инфекционным заболеваниям сети медицинских центров в Сан-Диего Кристиан Рамерс.

Он отметил, что, вероятно, медбрат заразился коронавирусом еще до вакцинации, хотя такое могло произойти и после.

"Мы узнали в ходе клинических испытаний, что потребуется около 10-14 дней, чтобы начать вырабатывать защиту после получения вакцины", — заявил он.

Рамерс сообщил, что знает о еще нескольких подобных случаях. История медбрата, по его словам, показывает, что даже с вакцинами пандемия не уйдет моментально.
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В мире , Видео , телеканал АВС
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