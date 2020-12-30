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Москва

Парламент Китая потребовал от США пересмотреть подписанный Трампом проект бюджета 

ТАСС 1 час назад
Китай потребовал от США пересмотреть проект бюджета
Фото: ТАСС
Комитет по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (парламента) требует от США пересмотреть проект бюджета на 2021 финансовый год, подписанный президентом Дональдом Трампом, поскольку отдельные его пункты "следует рассматривать в качестве вмешательства во внутренние дела КНР". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении.

"Мы решительно настаиваем на том, чтобы американская сторона незамедлительно прекратила вмешиваться во внутриполитические дела Китая. Вашингтон должен отказаться от реализации пунктов с негативным содержанием, касающихся КНР", — подчеркивается в нем.

Как уточняется в тексте, США стремятся "подогреть сепаратистские настроения на Тайване", а также "клевещут на политику Пекина в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Тибете".
В воскресенье заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир уведомил в Twitter, что Трамп подписал законопроект о бюджете на сумму $2,3 трлн, в котором на "противодействие влиянию Китая" отводится $300 млн
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В мире , Азия , США , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , Администрация США , Гонконг , Китай , Пекин , Тайвань
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