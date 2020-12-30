Китай потребовал от США пересмотреть проект бюджета

"Мы решительно настаиваем на том, чтобы американская сторона незамедлительно прекратила вмешиваться во внутриполитические дела Китая. Вашингтон должен отказаться от реализации пунктов с негативным содержанием, касающихся КНР", — подчеркивается в нем.