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Москва

Толпы голодающих в Нигерии сняли на видео 

Вадим Дроздов 38 минут назад
В Нигерии наступил массовый голод на фоне второй волны коронавирусной инфекции. Правительство этой африканской страны в целях борьбы с COVID-19 запретило работу крупнейших поставщиков еды. Люди в Нигерии захватывают склады с продовольствием, толпы ходят по улицам в поисках еды. Неделю назад власти Нигерии объявили, что в стране наблюдается вторая волна коронавируса после того, как 17 декабря было зарегистрировано самое большое ежедневное число заражений COVID-19. Были введены новые ограничения на всяческие публичные собрания, включая в период Рождества. Проблема нехватки продовольствия усугубилась в четырех странах: Буркина-Фасо, Йемен, Южный Судан и Нигерия.
В мире , Видео
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