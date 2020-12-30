Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19 

"Надеюсь, что президент ясно и недвусмысленно призовет всех американцев воспользоваться вакциной, когда она станет доступна. Я привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине, избранная вице-президент Камала Харрис тоже привилась сегодня с той же целью", — сказал Байден.