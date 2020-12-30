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Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19
Фото: EPA
Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа привиться от COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Надеюсь, что президент ясно и недвусмысленно призовет всех американцев воспользоваться вакциной, когда она станет доступна. Я привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине, избранная вице-президент Камала Харрис тоже привилась сегодня с той же целью", — сказал Байден.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп вакцинируется от COVID-19, когда его врач сочтет это нужным. Ранее Байден привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech. США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тысяч — скончались.
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В мире , США , COVID-19 , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Pfizer
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