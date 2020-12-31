В Киеве откажутся от публикаций книг писателей из России

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) объявил о решении прекратить публикацию произведений авторов из стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях «выступают против территориальной целостности Украины». Исключение могут сделать только для литературных произведений умерших классиков и писателей, которые «осуждают агрессию Российской Федерации».
Теперь на Украине планируют перестать выпускать книги авторов из России, Белоруссии, Венесуэлы, Армении, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Кыргызстана, Китая, КНДР, Кубы, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, Сербии, Сирии и Судана. Соответствующее решение союза опубликовано в «Украинской литературной газете». Кроме того, проведение совместных мероприятий, таких как литературные вечера и круглые столы, с дипломатическими представительствами этих стран может быть приостановлено. А членов НСПУ планируют не допускать до участия в подобных литературных акциях, организованных представителями стран, «которые поддерживают российскую агрессию против Украины».
С этим постановлением будут ознакомлены министерство культуры и информационной политики Украины, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Украинский институт при МИД Украины, Украинская ассоциация книгоиздателей и книгораспространителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна окончательно порвала с «русским миром». Он добавил, что Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от двух главных принципов. В первую очередь, считает Кулеба, Украина никогда не откажется ни от Донбасса, ни от Крыма. Он также отметил, что дальше страна продолжит путь как часть Запада и европейское государство. «Все остальное — это вопрос времени и дипломатии», — сообщил глава МИД Украины.