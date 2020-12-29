«Предложение в силе»: глава НАТО обратился к России 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва до сих пор не ответила на предложение альянса провести встречу Совета Россия — НАТО. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Последние переговоры в рамках Совета Россия — НАТО состоялись в июле 2019 года. Журналисты спросили Столтенберга, почему альянс не поддерживает диалог.
«Для диалога нужны двое. Мы пригласили Россию на заседание Совета Россия — НАТО в начале 2020 года. Они не ответили. Но наше приглашение все еще в силе», — подчеркнул он.
Столтенберг добавил, что твердо верит в диалог и призывает к нему Россию.
«Я считаю, что диалог помогает снизить риск инцидентов, несчастных случаев и неправильных трактовок и может помочь улучшить отношения», — заключил он.
Как писал «Рамблер», ранее во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин рассуждал об испортившихся отношениях России и НАТО и заявил, что произошло это не по вине Москвы.
По его мнению, по сравнению с Западом Россия — «белая и пушистая» или, как минимум, «благообразная».
«Мы слышали ваши обещания, что НАТО не будет расширяться на восток. Но НАТО расширяется», — отмечал Путин.
По его словам, из-за политики Запада Россия разрабатывает новое оружие, но все еще призывает «жить дружно».