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Москва

«Предложение в силе»: глава НАТО обратился к России 

Елена Прошина 1 час назад
«Предложение в силе»: глава НАТО обратился к России
Фото: Рамблер
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва до сих пор не ответила на предложение альянса провести встречу Совета Россия — НАТО. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Последние переговоры в рамках Совета Россия — НАТО состоялись в июле 2019 года. Журналисты спросили Столтенберга, почему альянс не поддерживает диалог.

«Для диалога нужны двое. Мы пригласили Россию на заседание Совета Россия — НАТО в начале 2020 года. Они не ответили. Но наше приглашение все еще в силе», — подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что твердо верит в диалог и призывает к нему Россию.

«Я считаю, что диалог помогает снизить риск инцидентов, несчастных случаев и неправильных трактовок и может помочь улучшить отношения», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин рассуждал об испортившихся отношениях России и НАТО и заявил, что произошло это не по вине Москвы.
По его мнению, по сравнению с Западом Россия — «белая и пушистая» или, как минимум, «благообразная».

«Мы слышали ваши обещания, что НАТО не будет расширяться на восток. Но НАТО расширяется», — отмечал Путин.

По его словам, из-за политики Запада Россия разрабатывает новое оружие, но все еще призывает «жить дружно».
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В мире , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , НАТО
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