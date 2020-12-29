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Умер Пьер Карден 

Артём Кульша 12 минут назад
Умер модельер Пьер Карден
Фото: Reuters
Умер Пьер Карден.
Новость дополняется.
Видео дня. Вези меня, мразь, бесплатно: пассажирка такси отказалась платить
В мире , Пьер Карден
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