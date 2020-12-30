Еще один житель Израиля умер после вакцинации от COVID

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По их информации, пациент умер через несколько часов после вакцинации. Медики подчеркивают, что не видят связи между его смертью и прививкой.

В понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля проинформировала о смерти после вакцинации страдавшего онкологическим заболеванием и перенесшего несколько инфарктов 75-летнего жителя страны.

13 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с американской Pfizer о приобретении 8 млн доз ее вакцины, что достаточно для 4 млн человек. Первая партия препарата была доставлена в еврейское государство 9 декабря. 20 декабря в Израиле стартовала национальная кампания по вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки получают медицинские работники, а также лица старше 60 лет и входящие в группы риска.

Согласно данным израильского Минздрава на 30 декабря, в стране общее число инфицированных достигло 414 447, умерли 3 292 пациента с COVID-19.