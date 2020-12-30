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Еще один житель Израиля умер после вакцинации от коронавируса 

ТАСС и ещё 2 26 минут назад
Еще один житель Израиля умер после вакцинации от COVID
Фото: Reuters
Страдавший рядом хронических заболеваний 88-летний житель Израиля умер в иерусалимской больнице во вторник после того, как привился от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на заявление врачей.
По их информации, пациент умер через несколько часов после вакцинации. Медики подчеркивают, что не видят связи между его смертью и прививкой.
В понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля проинформировала о смерти после вакцинации страдавшего онкологическим заболеванием и перенесшего несколько инфарктов 75-летнего жителя страны.
13 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с американской Pfizer о приобретении 8 млн доз ее вакцины, что достаточно для 4 млн человек. Первая партия препарата была доставлена в еврейское государство 9 декабря. 20 декабря в Израиле стартовала национальная кампания по вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки получают медицинские работники, а также лица старше 60 лет и входящие в группы риска.
Согласно данным израильского Минздрава на 30 декабря, в стране общее число инфицированных достигло 414 447, умерли 3 292 пациента с COVID-19.
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В мире , Биньямин Нетаньяху , Pfizer , Газета The Times , Израиль
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