Обзор иноСМИ: На Украине хотят создать силы территориальной обороны 

Украинцев решили массово вооружить

Замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос призвал Раду срочно рассмотреть законопроект о территориальной обороне страны, сообщает УНИАН. Документ предполагает, что в стране появятся силы территориальной обороны, членам которых разрешат хранить стрелковое оружие дома.

Депутат Андрей Шараськин заявил, что благодаря новому закону все граждане, и мужчины, и женщины, смогут принимать участие в обороне государства. В силы территориальной обороны планируют набирать студентов, которые смогут получить военную профессию без привлечения к срочной службе.

ВОЗ предупредила мир о «супергонорее»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил The Sun, что повсеместное использование азитромицина при коронавирусе грозит миру появлением «супергонореи», устойчивой к антибиотику.

Азитромицин — распространенный антибиотик при респираторных инфекциях, который часто использовали больные с COVID-19. Представитель ВОЗ отметил, что одновременно с усиленным лечением коронавируса в мире начали игнорировать заболевания, передающиеся половым путем. Две эти тенденции могут слиться в «идеальный шторм супергонореи», которая считалась одной из главных глобальных угроз еще до появления ковида.

Устрашающий прогноз на 2021 год

Британский таблоид Mirror напомнил об «устрашающе точных» прогнозах из мультсериала «Симпсоны» — от трагедии 11 сентября до президентства Дональда Трампа . Издание отмечает, что «Симпсоны» предсказывали будущие катастрофы на протяжении многих лет, но худшее может произойти в 2021 году.

Так, в одной из серий «Симпсонов» Судный день назначили на 20 января 2021 года — в этот день в мультике по всему миру вспыхнули пожары, а правительство выпустило на улицы роботов-убийц.

Норвегия начала злить Россию

Сдерживание и умиротворение всегда лежали в основе отношений Норвегии с Россией, «могущественным восточным соседом» страны. Как отмечает Арне Хольм в своем материале для NRK, эта доктрина оказалась под угрозой из-за действий США в Арктике: Вашингтон снизил предсказуемость, лежащую в основе норвежской политики безопасности.

За последние пару лет военная эскалация на Крайнем Севере усилилась. Началось это в декабре 2018 года, когда впервые с 1990-х американский авианосец с ядерной установкой вошел в северные воды. В сентябре 2020-го Норвегия провела совместные учения с американскими, британскими и датскими кораблями, которые продвинулись в экономическую зону России, неподалеку от ее ядерного арсенала на Кольском полуострове.

Кремль готовится к войнам в космосе

Сотрудник Польского института международных отношений Марчин Пётровский заявил, что в последние годы Россия и Китай нарастили число испытаний противоспутникового оружия. Москва и Пекин рассматривают космос как ключевую зону для будущих военных операций, сообщает Polskie Radio.

Пётровский заявил, что Россия и Китай научились уничтожать космические аппараты и шпионить в космосе, используя спутники-камикадзе или спутники-матрешки со спрятанными внутри роботами. Он упомянул о еще одной угрозе: навигационные, метеорологические спутники и спутники связи в основном размещают на низкой околоземной орбите, в зоне поражения ракет «земля-космос».