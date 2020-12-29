Украинский журналист сравнил блокаду Крыма с подвигами советских партизан 

Ведущий украинского телеканала «НАШ» Александр Лирчук в эфире высказался о блокаде Крыма со стороны официального Киева . Он попытался объяснить действия властей, сравнив их с подвигами советских партизан.

Как пишет «Экономика сегодня», по его словам, Киев пытается сделать то же, что делала в начале Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская в тылу у немцев, сжигая дома, чтобы врагу «ничего не досталось». По мнению Лирчука, крымчане должны с пониманием отнестись к действиям украинских властей.

Его доводы разгромил эксперт по энергетике Валентин Землянский . Он указал, что если Россия сможет преодолеть водную блокаду Крыма и наладить на полуострове водоснабжение, Киев уже никак не сможет воздействовать ни на Крым, ни на его жителей. Специалист подчеркнул, что хотя Украина постоянно заявляет о необходимости возвращения Крыма, она при этом всеми своими действиями противоречит такой риторике, создавая сложности для людей.

Представим себе ситуацию, что русские действительно решат вопрос с водой. Уже через год. Они сейчас выделили 50 млрд рублей на подведение воды в Крым. Вы как Крым возвращать собираетесь? ТЭС они там построили. Газ тоже провели. Они решили все вопросы с энергетикой. Мост построили. Продукты в Крым поставляются, в том числе из Турции, — заметил Землянский.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал практически решённым вопрос водоснабжения Севастополя. По словам заместителя председателя правительства, в Крыму в круглосуточном режиме идут работы по поиску воды, они не приостановятся даже 1 января. Основная ставка сделана на бурение. Хуснуллин выразил уверенность в том, что вопрос с водоснабжением Крымского полуострова будет решён.