Пашинян рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе 

Вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе можно было бы избежать, если бы армянские власти прислушались к предложениям Москвы в 2016 году, заявил на своей странице в Facebook действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян . Однако в этом случае, по его словам, регион лишился бы нескольких районов.

Поводом для обширного поста Пашиняна в соцсети стали набирающие популярность утверждения о том, что Еревану следовало бы вести более «гибкую политику», чтобы избежать войны в Карабахе.

Премьер отметил, что подобные суждения в настоящее время неуместны. По его словам, «гибкая политика» довела его предшественников до того, что в 2016 году Москва предложила Еревану отдать под контроль Баку семь районов Карабаха без уточнения статуса республики. После отказа грянула война.

«Почему Россия сделала такое предложение?» — задался вопросом Пашинян и сам себе ответил.

Он подчеркнул, что в то время это был единственный выход из тупика, в который зашел «мадридский процесс» (договоренности членов Минской группы ОБСЕ, встретившихся в Мадриде с целью урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе — прим. ред.).

Тогда непризнанная республика могла получить официальный статус без вхождения в состав Азербайджана только с разрешения Баку.

«России и всем было очевидно, что Азербайджан никогда не согласится на такой вариант и поэтому нужно было найти способы вывести процесс из тупика», — пояснил армянский премьер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ряд Telegram-каналов сообщили, что на фоне проходящих в Армении акций протеста и митингов появилась информация о возможной отставке Никола Пашиняна. На резонансную новость сразу отреагировала пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян. Она заявила, что сведения в Telegram-каналах являются дезинформацией.