Пока вы спали: россияне уезжали за границу запрещенным способом

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Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что российские туристы путешествовали запрещенным способом и пересекали закрытые из-за пандемии границы государств. Об этом пишет «Лента.ру».

Так, опрос показал, что почти 47% респондентов после приостановки авиасообщения все же смогли попасть в страны, ставшие недоступными для большинства туристов. В частности, им удалось съездить в Италию (8%), Германию (6%), Францию (4%), Испанию (4%) и Индонезию (3%). При этом каждый второй опрошенный признался, что его пугают возможные последствия такого пересечения границы.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объяснил критику российской вакцины от коронавируса «Спутник V» торговой и геополитической борьбой. Об этом пишет газета «Известия».

Фернандес пояснил в интервью телеканалу Television Publica, что разработка и производство вакцины — это бизнес, который приносит миллионные контракты, и где ведется борьба, «порой грязная».

Также, по его словам, сейчас идет торговая война и геополитическая борьба за звание того, кто предоставит мировому сообществу действующую вакцину от COVID-19.

«И как мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи», — заявил президент Аргентины.

Развитие пандемии коронавируса, меры поддержки экономики в США и заявления стран Ближнего Востока о возможном росте добычи нефти оказывают влияния на цены на «черное золото», и в 2021 году не стоит ожидать их возвращения на докризисный уровень. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

По их словам, нефтяной рынок отреагировал ростом цен на новости о начале массовой вакцинации от COVID-19, однако новый штамм коронавируса, появившейся в Великобритании, ухудшил ситуацию. Аналитики прогнозируют, что в 2021 году мировые котировки будут находиться в диапазоне $45–50 за баррель, однако возможно падение и до $30.

Новый президент США Джо Байден заявил, что необходимо обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам», — заявил Байден после брифинга с экспертами в сфере нацбезопасности.

Приграничный конфликт в Гималаях и агрессивная китайская политика в регионе поставили отношения Индии и Китая на грань войны, пошатнув власть Дели над Ладакхом и спорным регионом Кашмир. Об этом пишет британское издание The Times.

По данным издания, вторжение Китая на территорию Индии и приграничный инцидент с убийством индийских военнослужащих связаны с попыткой установить контроль над древним проходом Шелкового пути через Каракорумский перевал.

При этом Индия перебросила к границе войска, что позволило ей получить тактическое преимущество, запретила десятки китайских мобильных приложений и пересматривает планы об экономическом сотрудничестве. Сейчас обе страны балансируют на грани войны, подчеркивается в статье.