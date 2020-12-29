Адвокаты заявили о непричастности Неймара к вечеринке на 150 человек 

Адвокаты нападающего французского "Пари-Сен Жермен" Неймара заявили, что футболист не имеет отношения к масштабной вечеринке, организованной в его доме в Бразилии.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что Неймар устроил в своем особняке в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро) вечеринку на 500 гостей, которая должна продлиться неделю. Позже агентство Fabrica, занимающееся организацией мероприятия, заявило, что оно пройдет с соблюдением всех санитарных норм и с разрешения местных властей, а участие в нем примут только 150 человек.

"Это мероприятие агентства Fabrica. Неймар не имеет к нему никакого отношения", — цитирует Франс Пресс адвокатов футболиста.

Кроме того, представители городских властей заявили, что им ничего не известно о вечеринке.

С начала эпидемии в Бразилии коронавирусом заразились почти 7,5 миллиона человек, общее число летальных исходов составляет 191 139, излечились более 6,5 миллиона пациентов.