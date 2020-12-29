В ВОЗ заявили об угрозе появления новых мутаций коронавируса 

Новые типы коронавируса продолжат появляться, поскольку это естественный процесс, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. По ее словам, необходимо тщательно следить за неизвестными инфекциями и изучать скорость их распространения, сообщает ТАСС.

Керкхове сделала заявление во время брифинга. Она с уверенностью заявила, что в будущем человечество будет выявлять новые мутации коронавируса. Принцип постепенного изменения инфекции по мере передачи от одного носителя к другому заложено природой, отметила эксперт ВОЗ. При этом на самом вирусе «это особенно не сказывается», добавила она. Главное, по мнению Керкхове, изучать новые штаммы на предмет скорости их распространения.

«В организации есть свои группы специалистов, которые проводят изучение новых вариантов коронавируса», — пояснила эксперт.

Ранее как сообщал «Рамблер», в Великобритании был обнаружен коронавирус-мутант. Ученые, изучив ранее не известный штамм инфекции, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека.

В середине октября у 8 жителей норвежского города Тронхейм обнаружили заражение неизвестным ранее видом инфекции. В конце августа индонезийские ученые выяснили, что почти половина всех зараженных коронавирусом людей в стране являются носителями нового, ранее не изученного штамма коронавируса.

Отмечалось, что мутация способствует более быстрой передаче вируса, однако точных данных, что она провоцирует более сложное протекание болезни, выявлено не было. Вьетнамские ученые также выявляли коронавирус-мутант, преимущественно у гостей и жителей города Дананг. Вирус характеризуется более высокой скоростью распространения, а также более агрессивным влиянием на организм инфицированного человека.