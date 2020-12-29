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Вакцинация населения российским «Спутником V» начинается в Беларуси 

Российская Газета и ещё 8 1 час назад
Вакцинация населения российским «Спутником V» начинается в Беларуси
Фото: РИА Новости
Беларусь становится первой страной в мире после России, которая начинает вакцинацию населения от COVID-19 вакциной "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

"Беларусь становится первой страной в мире после России, которая начинает вакцинацию своего населения от COVID-19 с помощью вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении РФПИ.

Уточняется, что первая партия вакцины прибыла в Беларусь во вторник, 29 декабря. "Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V", — следует из сообщения РФПИ, цитирует ТАСС.
Регистрационное удостоверение вакцине в Беларуси было выдано 21 декабря. Также на территории страны 1 октября 2020 года начались первые зарубежные клинические исследования российской вакцины "Спутник V".
— Быстрый ввод в обращение в Беларуси Российской вакцины "Спутник V" стал возможен благодаря нашему конструктивному взаимодействию с Министром здравоохранения Республики Беларусь Дмитрием Пиневичем, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. — Белорусские коллеги с самого начала показали высокую заинтересованность в скорейшей организации доступа граждан Беларуси к вакцине для профилактики новой коронавирусной инфекции. В результате тесной работы регуляторных органов двух стран, были организованы и успешно проведены клинические испытания вакцины с участием добровольцев, результатом которых стала регистрация препарата. В настоящее время ведутся переговоры об организации производства вакцины на территории Республики Беларусь. Уверен, что широкое применение вакцины "Спутник V" станет важным шагом к защите граждан России, Белоруссии и других стран, принявших решение о ее применении, от COVID-19.
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Комментарии
В мире , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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