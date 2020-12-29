Военкор заявил о неизбежности войны между Россией и Турцией

Военкор сделал перепост карты тюркского влияния из канала «Синяя Борода» и согласился с авторами поста, что «подозрительно много розовенького на территории России».

«Ребята, это не придумки, а планы «мужика», «человека слова», «партнера» Эрдогана и Ко. Война неизбежна, вопрос в сроках и сценариях», — уверен он.

Как сообщал «Рамблер», 17 декабря президент России Владимир Путин дал большую пресс-конференцию. В ходе нее журналисты поинтересовались его мнением о главе Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Российский лидер назвал его мужчиной и человеком, который держит слово, не виляет хвостом и идет до конца, если считает нечто выгодным для своей страны.

Также он признался, что зачастую его с турецким коллегой взгляды расходятся, порой они и вовсе противоположные. В свою очередь Эрдоган отметил, что президент России — честный человек.