Конгресс намерен преодолеть вето Трампа по военному бюджету 

После того, как Дональд Трамп неожиданно согласился ратифицировать план стимулирования экономики, в понедельник, 28 декабря, ему угрожало голосование Конгресса за отмену его вето по оборонному бюджету, что стало бы горьким разочарованием для уходящего президента, передает AFP.

Этот бюджет в размере более 740 миллиардов долларов был принят в начале декабря Сенатом и Палатой представителей подавляющим большинством голосов.

Для человека, который всегда представлял себя королем переговоров, прошедшая неделя уже стала настоящим унижением.

Пригрозив во вторник не подписывать текст, переговоры по которому ведутся при поддержке его правительства, он, наконец, подписал план экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в воскресенье вечером из своего клуба в Мар-а-Лаго во Флориде вдали от телекамер.

Стараясь изо всех сил сохранить лицо, он выпустил путаный пресс-релиз, в котором говорилось, что противостояние окупилось. Но никого обмануть не удалось: арендатор Белого дома ничего не получил. Он сдался.

Этот эпизод тем более жесток, поскольку он подчеркивает, насколько Дональд Трамп с каждым днем ​​становится все более одиноким, менее влиятельным и менее уважаемым.

Он по-прежнему является президентом до 20 января, но во властных кругах его слово больше не котируется.

Газета The New York Post, одна из немногих, которые снисходительно относились к президенту, опубликовала резкую передовую статью, призывающую его положить конец этой «грустной комедии» и признать победу Джо Байдена

«Мы понимаем, господин президент, что вы злитесь из-за того, что проиграли. Но продолжать идти по этому пути — катастрофа», — написало издание. «Мы даем вам этот совет как газета, которая вас поддержала: если вы хотите остаться влиятельным или даже подготовить почву для возвращения, вы должны превратить свой гнев в нечто более продуктивное».

В понедельник утром миллиардер-республиканец снова посетил гольф-клуб Trump International, расположенный в нескольких милях от Мар-а-Лаго.

Более чем в 1500 км к северу от его роскошной зимней резиденции Конгресс готовился к первому голосованию в понедельник вечером в попытке преодолеть вето Дональда Трампа в отношении огромного оборонного бюджета.

Палата представителей с демократическим большинством проголосует первой в понедельник вечером. Ей понадобится большинство в две трети присутствующих парламентариев, чтобы преодолеть вето Дональда Трампа.

Если это удастся, то в ближайшие дни решение будет принимать Сенат с большинством республиканцев. Ранее он принял оборонный бюджет 84 голосами против 13.