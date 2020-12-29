Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Конгресс намерен преодолеть вето Трампа по военному бюджету 

BFM.RU 51 минуту назад
Конгресс намерен преодолеть вето Трампа по военному бюджету
Фото: EPA
После того, как Дональд Трамп неожиданно согласился ратифицировать план стимулирования экономики, в понедельник, 28 декабря, ему угрожало голосование Конгресса за отмену его вето по оборонному бюджету, что стало бы горьким разочарованием для уходящего президента, передает AFP.
Этот бюджет в размере более 740 миллиардов долларов был принят в начале декабря Сенатом и Палатой представителей подавляющим большинством голосов.
Для человека, который всегда представлял себя королем переговоров, прошедшая неделя уже стала настоящим унижением.
Пригрозив во вторник не подписывать текст, переговоры по которому ведутся при поддержке его правительства, он, наконец, подписал план экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в воскресенье вечером из своего клуба в Мар-а-Лаго во Флориде вдали от телекамер.
Стараясь изо всех сил сохранить лицо, он выпустил путаный пресс-релиз, в котором говорилось, что противостояние окупилось. Но никого обмануть не удалось: арендатор Белого дома ничего не получил. Он сдался.
Этот эпизод тем более жесток, поскольку он подчеркивает, насколько Дональд Трамп с каждым днем ​​становится все более одиноким, менее влиятельным и менее уважаемым.
Он по-прежнему является президентом до 20 января, но во властных кругах его слово больше не котируется.
Газета The New York Post, одна из немногих, которые снисходительно относились к президенту, опубликовала резкую передовую статью, призывающую его положить конец этой «грустной комедии» и признать победу Джо Байдена.

«Мы понимаем, господин президент, что вы злитесь из-за того, что проиграли. Но продолжать идти по этому пути — катастрофа», — написало издание. «Мы даем вам этот совет как газета, которая вас поддержала: если вы хотите остаться влиятельным или даже подготовить почву для возвращения, вы должны превратить свой гнев в нечто более продуктивное».

В понедельник утром миллиардер-республиканец снова посетил гольф-клуб Trump International, расположенный в нескольких милях от Мар-а-Лаго.
Более чем в 1500 км к северу от его роскошной зимней резиденции Конгресс готовился к первому голосованию в понедельник вечером в попытке преодолеть вето Дональда Трампа в отношении огромного оборонного бюджета.
Палата представителей с демократическим большинством проголосует первой в понедельник вечером. Ей понадобится большинство в две трети присутствующих парламентариев, чтобы преодолеть вето Дональда Трампа.
Если это удастся, то в ближайшие дни решение будет принимать Сенат с большинством республиканцев. Ранее он принял оборонный бюджет 84 голосами против 13.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
BFM.RU: последние новости
ВОЗ советует «готовиться к худшему» ВОЗ советует «готовиться к худшему» На акции протеста в Ереване прошли задержания На акции протеста в Ереване прошли задержания Опросы: многие европейцы опасаются делать прививки от COVID Опросы: многие европейцы опасаются делать прививки от COVID
Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение