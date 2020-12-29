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В Германии из-за скорбящего лебедя задержали десятки поездов 

ТК «Звезда» и ещё 1 48 минут назад
В Германии из-за скорбящего лебедя задержали десятки поездов
Фото: pixabay
В Германии десятки поездов остановили движение из-за скорбящего на путях лебедя. Инцидент произошел на высокоскоростной железной дороге, соединяющей Кассель и Геттинген 23 декабря, сообщили в местной полиции.
Два лебедя забрели в район железной дороги и одна из птиц погибла, предположительно, вследствие удара током. Второй лебедь отказался покидать место гибели своей пары, попытки выманить его не увенчались успехом. В результате птицу подняли с места пожарные при помощи специального оборудования.
Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут. Лебедя позднее выпустили на реке Фульда, передает РИА Новости.
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В мире , РИА Новости , Германия , Геттинген , Нижняя Саксония
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