Избранный президент США демократ Джозеф Байден подтвердил, что после инаугурации задействует закон военного времени для быстрого распространения в стране вакцин от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во вторник в ходе выступления в Уилмингтоне ( штат Делавэр ).

"Для того, чтобы ускорить [процесс распространения вакцин], я задействую закон военного времени после того, как вступлю в должность, — указал демократ, инаугурация которого намечена на 20 января 2021 года. — Я распоряжусь о том, чтобы частные компании ускорили производство веществ, необходимых для создания вакцин, а также защитного оборудования".

Упомянутый закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. Действующий глава государства Дональд Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз.

Администрация Трампа распространяет вакцину от коронавируса в стране значительно медленнее, чем планировалось ранее, заявил Байден. "Выполнение плана Трампа по распределению вакцин задерживается, сильно задерживается", — сказал он. "Как я давно предупреждал, меры по распространению и введению вакцины осуществляют не так, как следует", — подчеркнул демократ.

"Несколько недель назад администрация Трампа давала понять, что 20 млн американцев могут быть вакцинированы к концу декабря. До конца декабря осталось несколько дней, а вакцинированы были лишь несколько миллионов человек", — пояснил Байден. Как он полагает, если указанный план будут и далее выполнять так же медленно, то на вакцинацию населения США "потребуются годы". По мнению демократа, ситуация с распространением коронавируса в США, вероятнее всего, улучшится только в марте.

В свою очередь, Трамп переложил ответственность за распространение вакцин в стране на власти штатов. "Распространение [доз] вакцин после того, как они были доставлены в указанные районы федеральным правительством, относится к компетенции [властей] штатов. Мы не только разработали вакцины, в том числе вложили деньги, чтобы ускорить процесс, но и доставили их в штаты", — написал американский лидер в Twitter, в очередной раз обвинив Байдена в том, что тот якобы "не справился со свиным гриппом" 10 лет назад.

"Укрепить веру общества"

Байден считает, что Трампу следует сделать прививку от коронавируса. Он в очередной раз высказался о том, что действующий президент, по его мнению, должен носить защитную маску, тем самым подавая пример американцам.

"Кроме того, ему следует открыто и четко призвать всех американцев сделать прививку, когда это будет возможно, — подчеркнул Байден. — Я сделал ее, чтобы укрепить веру общества в эффективность вакцины, избранная вице-президентом Камала Харрис сделала ее сегодня по той же причине".

"Когда врачи посоветуют ему сделать это, президенту Трампу также следует привиться, — подчеркнул Байден. — Таким образом он поможет усилить доверие к вакцине".

Трамп, который ранее переболел COVID-19, в середине декабря заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса. При этом он подчеркнул, что "с нетерпением ждет возможности сделать ее в подходящее время".

Байден после вступления в должность в начале следующего года намерен предложить выделение дополнительно десятков миллиардов долларов на различные меры по борьбе с пандемией коронавируса в стране, а также на оказание помощи населению. "Вакцинация, проведение тестов, средства защиты — все это потребует от Конгресса выделения дополнительных средств", — отметил демократ. "Поэтому в начале года я предложу пакет мер, касающихся коронавируса, и буду добиваться от Конгресса незамедлительных действий по нему", — добавил он. Байден пояснил, что речь будет идти о выделении "десятков миллиардов долларов".

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США ранее в декабре одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает компания Moderna.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала пандемии в США выявлено более 19,145 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 333 239 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.