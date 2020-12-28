Байден: руководство Пентагона препятствует передаче власти

Политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации, заявил избранный президент США Джо Байден в понедельник.
"В некоторых ведомствах нам шли навстречу… но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия", — сказал Байден по итогам первого полученного им брифинга по национальной безопасности в качестве избранного президента США.
По его словам, правда в том, что многие ведомства, имеющие первостепенное значение для безопасности, "понесли серьезный урон" за время действующей администрации. Избранный президент отметил упадок в отношении "персонала, возможностей и нравственности".