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Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти 

РИА Новости 15 минут назад
Байден: руководство Пентагона препятствует передаче власти
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации, заявил избранный президент США Джо Байден в понедельник.

"В некоторых ведомствах нам шли навстречу… но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия", — сказал Байден по итогам первого полученного им брифинга по национальной безопасности в качестве избранного президента США.

По его словам, правда в том, что многие ведомства, имеющие первостепенное значение для безопасности, "понесли серьезный урон" за время действующей администрации. Избранный президент отметил упадок в отношении "персонала, возможностей и нравственности".
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В мире , Джозеф Байден , Министерство обороны , Пентагон
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