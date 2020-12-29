На уборку американскому политику придётся потратить $44 тысячи (свыше 3,2 млн рублей). В документах этот пункт указан как отдельная позиция под названием «Инаугурационная чистка ковров». Пока неизвестно, будут ли вычищены ковровые покрытия только в отдельных или во всех 132 комнатах резиденции.

По данным TMZ, в Белом доме планируется усилить меры безопасности перед инаугурацией в период пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее Байден заявил, что США должны приспособить приоритеты в обороне к современным реалиям и повысить инновации в ситуации, когда множатся стратегические угрозы со стороны России и Китая. По его словам, Соединённым Штатам также предстоит «по-новому осмыслить растущие угрозы» в таких сферах, как киберпространство.

В свою очередь Трамп назвал победившего на выборах главы государства Байдена «фейковым президентом». Также он считает, что прошедшее в Штатах голосование можно сравнить с избранием лидеров в странах третьего мира.