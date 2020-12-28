"Предсказание Нострадамуса на 2021 год… Россия создаст смертельный вирус зомби-апокалипсиса, который положит конец миру. Хмммм", — пишет kennyenergy.
"Не волнуйтесь, у нас уже есть собственный вирус. Мы называем его COVID", — заметил пользователь Sevensisters.
"ЦРУ может распространить Эболу во всех крупных городах России и заявить, что это утечка из лаборатории. Прямо-таки шпионский роман. Том Круз будет в главной роли", — пошутил Stillwaiting2go.
"Если русские создадут что-то подобное, разве это не убьет миллионы жителей их страны? Вирус не убивает выборочно", — отметил johnboy.
"У русских даже "Новичок" не работает", — пошутил RemorsefulChekist.
"Мэйнстримные СМИ во всем винят Россию. А Россия нам не враг, как и во время обеих мировых войн они в итоге окажутся нашим важнейшим союзником", — указал londonkid94.
"Ничто так хорошо не заходит со стаканчиком кофе, как порция антироссийской пропаганды", — написал Big Billy.
Британцы высмеяли статью о новом российском «оружии Судного дня»
Фото: РИА Новости
Жители Великобритании высмеяли статью местных таблоидов о плане России разработать "оружие Судного дня" на основе вируса Эболы.
Британские издания Mirror и Daily Mail опубликовали "расследование" со ссылкой на анонимный источник о том, что секретное подразделение российской Федеральной службы безопасности якобы занимается исследованиями вирусов Эбола и Марбург для создания "катастрофического проекта биологического оружия". Никаких доказательств в статье не приводится. При этом один из таблоидов выбрал в качестве иллюстрации к материалу фотографию Алексея Навального.
По мнению Брюса Джонса, который называет себя "экспертом по России", большинство крупных держав могут разрабатывать смертоносные вирусы. Но только Москва делает это не в оборонительных целях, заверяет он.
Читатели с юмором отнеслись к "расследованию".
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это спровоцировало международный скандал. Лондон полагает, что к отравлению Скрипалей веществом "Новичок", причастна Россия. Москва категорически отрицает эти обвинения. Министр иностранных дел страны Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности Москвы.
Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО. С 1990-х годов доступ к "Новичку" был у германской разведки BND и еще около 20 западных государств.
При этом Россия создала усовершенствованную вакцину от Эболы. По словам Владимира Путина, препарат является лучшим в мире.
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В мире , Армия , Сергей Скрипаль , Алексей Навальный , Том Круз , Сергей Лавров , ОЗХО , ГРУ , ЦРУ , Daily Mail
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