Британцы высмеяли статью о новом российском «оружии Судного дня» 

"Предсказание Нострадамуса на 2021 год… Россия создаст смертельный вирус зомби-апокалипсиса, который положит конец миру. Хмммм", — пишет kennyenergy.

"Не волнуйтесь, у нас уже есть собственный вирус. Мы называем его COVID", — заметил пользователь Sevensisters.

"ЦРУ может распространить Эболу во всех крупных городах России и заявить, что это утечка из лаборатории. Прямо-таки шпионский роман. Том Круз будет в главной роли", — пошутил Stillwaiting2go.

"Если русские создадут что-то подобное, разве это не убьет миллионы жителей их страны? Вирус не убивает выборочно", — отметил johnboy.

"У русских даже "Новичок" не работает", — пошутил RemorsefulChekist.

"Мэйнстримные СМИ во всем винят Россию. А Россия нам не враг, как и во время обеих мировых войн они в итоге окажутся нашим важнейшим союзником", — указал londonkid94.

"Ничто так хорошо не заходит со стаканчиком кофе, как порция антироссийской пропаганды", — написал Big Billy.