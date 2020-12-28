Венгрия стала единственной страной в Европе, получившей «Спутник V»

Венгрия стала единственной европейской страной, куда Россия поставила образец вакцины "Спутник V". Руководство Венгрии утверждало, что изучит несколько вариантов вакцин, в том числе российскую и китайскую, чтобы помочь жителям страны. Когда Евросоюз начал вакцинацию, оказалось, что жители Венгрии, в целом, относятся достаточно скептично к вакцинам. Политологи считают, что такая позиция граждан страны стала результатом политизации ситуации вокруг прививок со стороны правительства.

В Евросоюзе 27 декабря стартовала массовая вакцинация. Единственным одобренным препаратом является вакцина BNT162b, разработанная американской Pfizer и немецкой BioNTech. Без противоречий, однако, в содружестве не обошлось.

В Венгрии вакцинация началась на день раньше — 26 декабря. Премьер-министр Виктор Орбан в течение нескольких месяцев утверждал, что Будапешт делает все возможное, чтобы обеспечить граждан страны вакциной.

Он жаловался, что Евросоюз слишком долго работает над препаратом и заявлял, что Венгрия станет первой европейской страной, которая будет использовать российскую и китайскую вакцины.

В результате, как пишет Politico, ни российской, ни китайской вакцины в стране нет, а доверие к европейскому препарату среди жителей Венгрии — подорвано.

Опрос Центрального статистического бюро показал, что 21% граждан страны не знают, будут ли они получать вакцину. 28% ответили, что возможно пойдут на это, а 35% не собираются вакцинироваться.

Politico со ссылкой на венгерских врачей сообщает, что граждане страны сегодня, в целом, скептически настроены к разработанным препаратам, а эксперты в области здравоохранения считают, что Орбан зря потратил время на заявления о тестировании российской и китайской вакцин. Вместо этого ему стоило сосредоточиться на развертывании кампании по безопасности и эффективности BNT162b. Об этом, к примеру, заявил бывший главный врач Венгрии Ференц Фалус.

В сентябрьском исследовании Vaccine Confidence Project также сообщается, что политизация ситуации вокруг прививок и общее недоверие к правительству могут усилить скептицизм граждан к вакцинированию.

«Есть много противоречивых заявлений о вакцинации против COVID-19 в Венгрии, публичной информации недостаточно, и, как следствие, измеренный уровень отказа от вакцины выше, чем в среднем по Европе», — заявил бывший министр здравоохранения Венгрии, консультант ВОЗ Михай Кекени.

19 ноября Венгрия получила первые образцы «Спутник V» против коронавирусной инфекции и стала первой европейской страной, куда Россия поставила образец вакцины. Еврокомиссия в ответ предостерегла Будапешт от покупки препарата и пригрозила принять против Будапешта административные меры, сославшись на то, что члены содружества имеют право закупать только те лекарства, которые «полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза».

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) отмечало, что действия Венгрии как члена содружества противоречат европейской практике лицензирования вакцин.

«Возникают вопросы относительно того, что страна Евросоюза хочет предложить своим гражданам использовать вакцину, которая не была исследована и рекомендована ЕАЛС», — говорилось в заявлении Еврокомиссии.

Виктор Орбан, в свою очередь, заявлял, что «Запад выступает против русской вакцины по идеологическим соображениям».

«Я рассматриваю вакцину не как политический вопрос, а как вопрос здравоохранения. Надо спасать жизни. Если какие-то вакцины появляются раньше, то Венгрия также должна заказать их. Не дело Сороса [американский финансист Джордж Сорос] решать, какие вакцины хорошие, а какие — нет. Решать должны лаборатории и венгерский народ, который сможет свободно выбрать из нескольких вакцин», — заявлял в ответ Виктор Обран.

Министр иностранных дел Петер Сийярто утверждал, что если у Будапешта не возникнет каких-либо сомнений по итогам лабораторных и клинических испытаний, во второй половине января в Венгрию доставят крупную партию «Спутник V», предназначенную уже для массовой вакцинации.

В конце ноября, впрочем, официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмэкер заявил, что Венгрия имеет право разрешить применять на своей территории вакцину против коронавируса российской разработки без одобрения Европейского агентства лекарственных средств.

«В таком случае ответственность полностью ложится на соответствующее государство-член [Евросоюза]», — уточнил он. И отметил, что без одобрения ЕМА препарат можно будет использовать только в пределах страны, разрешившей его.

Вирусолог Габор Кеменеши из Сегедского университета в своем Facebook заявлял, что при выборе стратегии венгерским правительством существует фактор «прививочного национализма». Так, Кеменеши считает, что, оценивая эффективность «Спутник V», Будапешт может руководствоваться геополитическими интересами.

Руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что вакцинация в ЕС и его отдельно взятых государствах-членах действительно политизирована.

«В то же время, например, Венгрия решила поддержать те вакцины, что оказались уже готовыми, в частности, российскую. Однако это приносит национальным лидерам государства (и Виктору Орбану) дополнительные политические очки как внутри государства, так и в политических и отношениях с Россией (с уклоном в энергетику) и Китаем.

Это, своего рода, национально-политическое заявление, что Венгрия самостоятельно будет решать вопросы, возникающие в сфере безопасности и здравоохранения. Все это попадает в копилку противоречий, возникающих между «национально независимыми государствами» и ЕС», — отмечает эксперт.

Сотрудничество Будапешта с Москвой действительно включает в себя, в частности, контракт на строительство «Росатомом» новых реакторов венгерской АЭС «Пакш». Сумма контракта — €12,5 млрд

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин отмечает, что в Венгрии действительно была сложная ситуация с пандемией и, вероятно, Будапешт действительно хотел перестраховаться и заодно заработать дополнительные политические очки внутри страны.

«Руководство страны, говоря, что в Брюсселе сидят бюрократы, а мы должны действовать быстрее, мы хотим нашему народу помочь, возможно, стремится заработать политические очки внутри государства — показать своему избирателю, что венгерское правительство активно лоббирует этот вопрос в Брюсселе и на другом уровне и делает все возможное, чтобы противостоять пандемии», — считает эксперт.

Венгрия закупила 17,5 млн доз европейской вакцины против коронавируса. Планы на российский препарат менее амбициозны — правительство планирует привлечь от 3 до 5 тыс. человек в третью фазу испытания «Sputnik V». Правительство также пытается ускорить процесс выпуска китайской вакцины, хотя не уточняет, о каком именно препарате идет речь.

В результате, однако, стратегия Виктора Орбана привела к тому, что европейской вакцине граждане страны не доверяют, считает Даниил Чугунов.