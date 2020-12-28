Баку и Ереван обменялись пленными

«В результате проведённой работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолётом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни», — заявил Мурадов, которого цитирует РИА Новости.