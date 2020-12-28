Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Новый штамм коронавируса обнаружили у подданных Иордании, прибывших из Лондона 

ТАСС 1 час назад
Новый штамм коронавируса обнаружен у подданных Иордании
Фото: ТАСС
Назир Обейдат сообщил в воскресенье о первых случаях заражения мутировавшим вариантом коронавируса в королевстве.
По словам главы Минздрава, которые привело агентство Петра, новый штамм обнаружен у супружеской пары, вернувшейся 19 декабря из поездки в Лондон.

"Самочувствие супругов сейчас нормальное, но они продолжают находиться на 14-дневном карантине в полной изоляции", — указал Обейдат.

С 21 декабря по 3 января иорданские власти приостановили прием авиарейсов из Великобритании. Как пояснил министр, причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в Соединенном Королевстве, откуда поступили сведения о мутации коронавируса.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.
Согласно последним данным, за сутки в Иордании было инфицировано 1 590 подданных, еще 29 умерли. Больше всего заразившихся коронавирусом выявлено в столице Аммане и окрестностях — 485, далее следуют провинции Ирбид — 377, Эль-Белька — 143. В воскресенье ПЦР-тестирование прошел 15 041 человек, при этом положительный результат зафиксирован у 10,53%. Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта достигло 287 946, при этом число смертельных исходов составило 3 758, от инфекции излечились 261 514 человек.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
ТАСС: последние новости
Полиция штата Нью-Йорк расследует махинации с получением вакцин от COVID-19 Полиция штата Нью-Йорк расследует махинации с получением вакцин от COVID-19 Белорусские правозащитники сообщают о более 10 задержанных на акциях протеста Белорусские правозащитники сообщают о более 10 задержанных на акциях протеста Немецкий пилот "нарисовал" в небе шприц в честь начала вакцинации от коронавируса Немецкий пилот "нарисовал" в небе шприц в честь начала вакцинации от коронавируса
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , Иордания , Лондон , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
00:17
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
Происшествия
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
00:12
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
Войска
Лев набросился на леопарда и попал на видео
02:35
Лев набросился на леопарда и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
00:30
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
Происшествия
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
00:44
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
Происшествия
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
01:51
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
Происшествия
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
01:00
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
Происшествия
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
00:31
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
Пожары
<