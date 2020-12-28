Новый штамм коронавируса обнаружен у подданных Иордании

Назир Обейдат сообщил в воскресенье о первых случаях заражения мутировавшим вариантом коронавируса в королевстве.

По словам главы Минздрава, которые привело агентство Петра, новый штамм обнаружен у супружеской пары, вернувшейся 19 декабря из поездки в Лондон.

"Самочувствие супругов сейчас нормальное, но они продолжают находиться на 14-дневном карантине в полной изоляции", — указал Обейдат.

С 21 декабря по 3 января иорданские власти приостановили прием авиарейсов из Великобритании . Как пояснил министр, причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в Соединенном Королевстве, откуда поступили сведения о мутации коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

Согласно последним данным, за сутки в Иордании было инфицировано 1 590 подданных, еще 29 умерли. Больше всего заразившихся коронавирусом выявлено в столице Аммане и окрестностях — 485, далее следуют провинции Ирбид — 377, Эль-Белька — 143. В воскресенье ПЦР-тестирование прошел 15 041 человек, при этом положительный результат зафиксирован у 10,53%. Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта достигло 287 946, при этом число смертельных исходов составило 3 758, от инфекции излечились 261 514 человек.