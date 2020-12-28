В Германии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19 

Проблемы возникли из-за неправильной транспортировки препарата. Вакцина компаний Pfizer /BioNTech может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, ее максимальный срок жизни в холодильнике составляет пять суток. Обычно для поддержания необходимой температуры используется сухой лед, однако в девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие было соблюдено: во время перевозки была зафиксирована температура в минус один градус.

С 27 декабря в Европе началась вакцинация от коронавируса, прививки получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. На первом этапе каждая из стран Европейского союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовая вакцинация начнется не раньше весны.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.