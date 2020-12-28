Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Германии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19 

Lenta.ru 39 минут назад
В Германии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19
Фото: Reuters
Власти федеральной земли Бавария в Германии объявили о переносе старта вакцинации от COVID-19 в нескольких районах. Об этом сообщает РИА Новости.
Проблемы возникли из-за неправильной транспортировки препарата. Вакцина компаний Pfizer/BioNTech может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, ее максимальный срок жизни в холодильнике составляет пять суток. Обычно для поддержания необходимой температуры используется сухой лед, однако в девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие было соблюдено: во время перевозки была зафиксирована температура в минус один градус.
С 27 декабря в Европе началась вакцинация от коронавируса, прививки получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. На первом этапе каждая из стран Европейского союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовая вакцинация начнется не раньше весны.
К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
Последние новости
В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса Раскрыто неожиданное последствие коронавируса Раскрыто неожиданное последствие коронавируса Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского
Комментарии 2
В мире , ЕС , Pfizer , Австрия , Бавария , Болгария , Германия , Испания , Италия , Франция , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
00:17
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
Происшествия
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
00:12
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
Войска
Лев набросился на леопарда и попал на видео
02:35
Лев набросился на леопарда и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
00:30
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
Происшествия
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
00:44
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
Происшествия
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
01:51
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
Происшествия
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
01:00
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
Происшествия
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
00:31
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
Пожары
Извержение вулкана Этна сняли на видео
01:44
Извержение вулкана Этна сняли на видео
Происшествия
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
00:27
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение