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Москва

Польские спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломата и военного 

РИА Новости и ещё 1 36 минут назад
Польша попыталась завербовать белорусского военного
Фото: РИА Новости
Польские спецслужбы пытались завербовать дипломата и военного из Белоруссии, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

"В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе, обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве", — заявили в эфире.

По данным телеканала, еще одному кадровому офицеру, проходившему в Польше языковые курсы, "та же спецслужба предложила выбор — стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС". Военный сообщил об этом в Минск.
Белорусский МИД уже отреагировал на оба инцидента.

"Кстати, партнеры случаи признали, но попытались замять скандал", — добавили в эфире.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Власти заявляют о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы, которые, по словам главы государства Александра Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".
Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии
В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". В числе стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Ранее он со ссылкой на данные белорусских спецслужб заявил, что Варшава просила НАТО учредить спецсилы в составе армий стран Балтии и Польши, чтобы задействовать их для борьбы с властью в Белоруссии. В августе Лукашенко обвинил польскую сторону в желании "оттяпать" Гродненскую область на западе республики.
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В мире , МИД , ЕС , НАТО , Польша
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