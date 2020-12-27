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Москва

Опубликовано видео стрельбы из ЗКР «Тор» в Карабахе 

Майк Габриелян 19 минут назад
В сети появилось видео, как армия Армении в Нагорном Карабахе применяет зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор». Эффектный запуск снаряда был произведен в горной местности. Ролик опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель»
ЗРК «Тор» является всепогодным тактическим комплексом, предназначенным для прикрытия важных объектов и сухопутных войск. Может работать в ручном, операторском и автоматическом режиме. ЗРК контролирует воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».
Российские миротворцы попали в ДТП в Карабахе
Ранее «Рамблер» сообщал, что под Ростовом расчеты «Тор-М2» одновременно поразили 4 цели.
В мире , Армия , Видео
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