Премьер Чехии первым в стране привился от коронавируса 

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым в стране сделал прививку от коронавируса. Процедура прошла в прямом эфире на местном телевидении, передает РИА «Новости».
Бабиш вакцинировался в пражском Центральном военном госпитале.
Одновременно с премьером от коронавируса привился глава минздрава Ян Блатны, однако в больнице города Брно, на юго-востоке страны.
Оба представителя власти привились вакциной, созданной совместно компаниями Pfizer и Biontech. Первая партия из 9 750 доз препарата поступила в Чехию 26 декабря. Поступление следующей партии ожидается в ближайшее время.
Ранее президент Чехии Милош Земан призвал граждан республики обязательно пройти вакцинацию от коронавируса.