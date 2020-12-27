Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Премьер Чехии первым в стране привился от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 2 47 минут назад
Премьер Чехии первым в стране привился от коронавируса
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым в стране сделал прививку от коронавируса. Процедура прошла в прямом эфире на местном телевидении, передает РИА «Новости».
Бабиш вакцинировался в пражском Центральном военном госпитале.
Одновременно с премьером от коронавируса привился глава минздрава Ян Блатны, однако в больнице города Брно, на юго-востоке страны.
Оба представителя власти привились вакциной, созданной совместно компаниями Pfizer и Biontech. Первая партия из 9 750 доз препарата поступила в Чехию 26 декабря. Поступление следующей партии ожидается в ближайшее время.
Ранее президент Чехии Милош Земан призвал граждан республики обязательно пройти вакцинацию от коронавируса.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
Газета.Ru: последние новости
Семь человек погибли и семь ранены при нападении с ножом в Китае Семь человек погибли и семь ранены при нападении с ножом в Китае В ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса не будет последней В ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса не будет последней В Германии заявили о новой угрозе европейской безопасности В Германии заявили о новой угрозе европейской безопасности
В мире , Андрей Бабиш , Милош Земан , Минздрав РФ , Pfizer , РИА Новости , Брно , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
00:12
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
Войска
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
00:27
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
Общество
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
01:18
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
Происшествия
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
01:12
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
Пожары
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
00:22
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
Происшествия
Появилось видео с места ЧП во Внуково
00:24
Появилось видео с места ЧП во Внуково
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение